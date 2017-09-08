Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Уильямс1:6, 6:0, 5:7Стивенс
Футбол  Амкар- : -ЦСКА
Хоккей  ЦСКА- : -Динамо Москва
Теннис  Вандевеге1:6, 2:6Киз
Хоккей  Северсталь- : -СКА
Футбол  Гамбург- : -РБ Лейпциг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Златан Ибрагимович: Я никуда не уходил, а просто обновил свой номер

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Нападающий Златан Ибрагимович, заключивший новый контракт с «Манчестер Юнайтед», прокомментировал свое возвращение в манкунианский клуб.

«Я никуда не уходил, а просто обновил свой номер», - цитирует шведа «Евро-Футбол» со ссылкой на твиттер нападающего.

Напомним, в прошлом сезоне Ибрагимович играл под девятым номером, под которым теперь выступает бельгиец Ромелу Лукаку.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Наслаждаюсь конкуренцией». Лукаку готов дать бой Ибрагимовичу«Наслаждаюсь конкуренцией». Лукаку готов дать бой ИбрагимовичуФорвард «Манчестер Юнайтед» рассказал о своем отношении к Жозе Моуринью, а также прокомментировал возвращение Златана Ибрагимовича.Раскрыт один из главных секретов Роналду: надо просто грамотно спатьРаскрыт один из главных секретов Роналду: надо просто грамотно спатьКриштиану Роналду 32 года, а он не стареет. Теперь ясно, почему.«Манчестер Юнайтед» и Моуринью могут начать переговоры о новом контракте в ноябре«Манчестер Юнайтед» может начать переговоры о продлении контракта с главным тренером Жозе Моуринью уже в ноябре. При этом подписание соглашения не стоит ждать раньше следующего лета.«Челси» и «МЮ» выиграют с трудом, «Ливерпуль» и «Сити» устроят веселье»«Челси» и «МЮ» выиграют с трудом, «Ливерпуль» и «Сити» устроят веселье»Эксперт телеканала Sky Sports Пол Мерсон дал прогноз на ближайшие матчи АПЛ.Моуринью пожертвует 1% своей зарплаты на благотворительностьПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поделился, что главный тренер Жозе Моуриньо последовал его примеру и один процент своей зарплаты будет перечислять в фонд организации, занимающейся благотворительностью по всему миру.
Футбол
Александр Павленко: «Барселона» была неинтересна, ведь я играл в лучшей команде России
Футбол
Килиан Мбаппе: Скоро я расскажу, почему передумал оставаться в «Монако»
MMA
Главный поединок турнира UFC 215 между Джонсоном и Боргом отменен
Олимпиада
Парсонс стал новым президентом Международного паралимпийского комитета
все новости
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимовичвсе новости