Златан Ибрагимович: Я никуда не уходил, а просто обновил свой номер

Нападающий Златан Ибрагимович, заключивший новый контракт с «Манчестер Юнайтед», прокомментировал свое возвращение в манкунианский клуб.

«Я никуда не уходил, а просто обновил свой номер», - цитирует шведа «Евро-Футбол» со ссылкой на твиттер нападающего.

I never left, I just upgraded my number @ManUtd pic.twitter.com/lgSviWHzei