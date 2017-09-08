Златан Ибрагимович: Я никуда не уходил, а просто обновил свой номер

Нападающий Златан Ибрагимович, заключивший новый контракт с «Манчестер Юнайтед», прокомментировал свое возвращение в манкунианский клуб.

«Я никуда не уходил, а просто обновил свой номер», - цитирует шведа «Евро-Футбол» со ссылкой на твиттер нападающего.

Напомним, в прошлом сезоне Ибрагимович играл под девятым номером, под которым теперь выступает бельгиец Ромелу Лукаку.