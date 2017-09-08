Златан Ибрагимович: Я никуда не уходил, а просто обновил свой номер
Источник: «Евро-футбол.ру»Комментарии
Нападающий Златан Ибрагимович, заключивший новый контракт с «Манчестер Юнайтед», прокомментировал свое возвращение в манкунианский клуб.
«Я никуда не уходил, а просто обновил свой номер», - цитирует шведа «Евро-Футбол» со ссылкой на твиттер нападающего.
I never left, I just upgraded my number @ManUtd pic.twitter.com/lgSviWHzei— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 7 сентября 2017 г.
Напомним, в прошлом сезоне Ибрагимович играл под девятым номером, под которым теперь выступает бельгиец Ромелу Лукаку.
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