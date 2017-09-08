Бой Мэйвезер – Макгрегор стал рекордным по количеству проданных трансляций

Боксерский поединок между Флойдом Мэйвезером и Конором Макгрегором установил новый рекорд по количеству проданных платных трансляций в Великобритании, сообщает «RT на русском».

Отмечается, что доход от продажи платных трансляций боя Мэйвезер – Макгрегор в Великобритании превысил 20 миллионов фунтов, а количество покупок составило более одного миллиона.

Предыдущий рекорд был установлен во время поединка между британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко.

Ранее сообщалось, что суммарный доход от продажи билетов на поединок между Мэйвезером и Макгрегором в Лас-Вегасе составил 55 миллионов фунтов.

Напомним, Мэйвезер одержал свою 50-ю победу в карьере техническим нокаутом.