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Бой Мэйвезер – Макгрегор стал рекордным по количеству проданных трансляций

Источник:  RT на русскомКомментарии

Боксерский поединок между Флойдом Мэйвезером и Конором Макгрегором установил новый рекорд по количеству проданных платных трансляций в Великобритании, сообщает «RT на русском».

Отмечается, что доход от продажи платных трансляций боя Мэйвезер – Макгрегор в Великобритании превысил 20 миллионов фунтов, а количество покупок составило более одного миллиона.

Предыдущий рекорд был установлен во время поединка между британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко.

Ранее сообщалось, что суммарный доход от продажи билетов на поединок между Мэйвезером и Макгрегором в Лас-Вегасе составил 55 миллионов фунтов.

Напомним, Мэйвезер одержал свою 50-ю победу в карьере техническим нокаутом.

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