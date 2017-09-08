Бой Мэйвезер – Макгрегор стал рекордным по количеству проданных трансляций
Источник: RT на русскомКомментарии
Боксерский поединок между
Флойдом Мэйвезером и Конором Макгрегором установил новый рекорд по количеству проданных
платных трансляций в Великобритании, сообщает «RT на русском».
Отмечается, что доход от продажи платных трансляций боя Мэйвезер – Макгрегор в Великобритании превысил 20 миллионов фунтов, а количество покупок составило более одного миллиона.
Предыдущий рекорд был установлен во время поединка между британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко.
Ранее сообщалось, что суммарный доход от продажи билетов на поединок между Мэйвезером и Макгрегором в Лас-Вегасе составил 55 миллионов фунтов.
Напомним, Мэйвезер одержал свою 50-ю победу в карьере техническим нокаутом.
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