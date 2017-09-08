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Сергей Елевич: У сборной России слабый состав по всем компонентам

Источник:  ТАССКомментарии

Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич выразил мнение, что успехи команды на групповом этапе Евробаскета-2017 стали результатом качественной подготовки к турниру.

«Я нахожусь внутри команды и понимаю, что ребята переживают, не все получается, но коллектив слаженный, ребята прибавляют, должно все пройти хорошо. Если брать по игрокам, у нас не очень сильный состав по всем компонентам. Составы некоторых наших соперников, с которыми мы играли, были сильнее, но ребята выдержали напор, и мне понравилась игра в защите – индивидуальная игра, прессинг. Я был с командой на большинстве сборов и видел, как она прибавляет», – цитирует Елевича ТАСС.

Напомним, сборная России заняла третье место в группе D и в 1/8 финала встретится со сборной Хорватии, занявшей второе место в группе С.

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