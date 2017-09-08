Компани может не сыграть с «Ливерпулем» из-за травмы

Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани может пропустить матч четвертого тура премьер-лиги с «Ливерпулем», сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на The Telegraph.

31-летний капитан команды не принимал участия в последних тренировках «Манчестер Сити» из-за повреждения икроножной мышцы. Компани получил травму в матче отборочного турнира чемпионата мира за сборную Бельгии с Гибралтаром.

В нынешнем сезоне Компани провел без замен все три матча команды в премьер-лиге. Напомним, «Манчестер Сити» одержал две победы – над «Брайтоном» (2:0) и «Борнмутом» (2:1) – и сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1).

Матч «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» пройдет 9 сентября на «Этихад Стэдиум». Начало – 14:30 (мск).