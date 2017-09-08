Владимир Ильин: В сборной была потрясающая атмсофера

Нападающий «Урала» Владимир Ильин поделился эмоциями от вызова в сборную России.

«Узнал о вызове после тренировки. Пришел в раздевалку, ребята из команды сидели в Интернете и увидели расширенный список национальной сборной. Я не обратил на это внимания, пока мне не сказали, что я тоже в нем есть. Не поверил, начал сам искать информацию и был очень удивлен, когда увидел себя в списке. Моя семья поздравила, конечно, девушка. На самом деле поздравлений было много. Но в первую очередь поздравили партнеры, тренерский штаб. Было очень приятно.



Атмосфера была потрясающая. Надо сказать, что когда мы только ехали на сборы, многие, в том числе и я, чувствовали волнение. Коллектив новый, мы друг друга практически не знали. В первый день, я думаю, это ощущалось. Но после первой тренировки мы пошли на восстановление в баню, в бассейн. Начали общаться друг с другом, и волнение быстро ушло. У нас очень хороший коллектив, тренерский штаб сразу нашел подход к команде. Лично у меня остались очень хорошие эмоции после сбора.

Провел две тренировки, затем сказал тренерскому штабу, что чувствую себя не очень хорошо. Врачи посоветовали провести половину третьей тренировки, я так и сделал, сделал паузу. Обследование показало надрыв. Врачи сказали тренерскому штабу, у нас состоялся разговор со Станиславом Черчесовым. Он мне сказал, что я должен принимать решение сам, в зависимости от самочувствия. Мне дали выходные, делать я ничего не мог. Процедуры, уколы. Потом мне сказали, что я могу ехать домой. Сейчас чувствую себя нормально. Делаю процедуры, только уже в «Урале». Буду готовиться, восстанавливаться», — цитирует Ильина «Областная газета».