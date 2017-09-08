Илья Жигулев: На синтетическом поле с «Уфой» играть непросто
Источник: ФК «Краснодар»Комментарии
Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев поделился ожиданиями от матча девятого тура РФПЛ против «Уфы».
«Уфа» – хорошая, организованная команда. Нам всегда непросто играть с ней, особенно в гостях, на непривычном для нас синтетическом поле. Я ожидаю сложного матча, но мы постараемся выжать максимум и выиграть, о другом результате мы даже не думаем», — цитирует Жигулева официальный сайт «Краснодара».
Матч
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
10 сентября 16:30, Нефтяник, Текстовая трансляция
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