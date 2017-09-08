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Коста лишился своего шкафчика в раздевалке «Челси»

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Руководство «Челси» лишило нападающего Диего Косту личного шкафчика в раздевалке клуба и места на парковке.

Как сообщает «Спорт день за днем», бывший шкафчик Косты отдан на пользование другому футболисту. Кроме того, автомобиль испанского нападающего был перевезен на парковку для игроков резервной команды, с которой он будет тренироваться вплоть до своего трансфера.

Напомним, что ранее Коста сообщал о намерении покинуть клуб, пропустил предсезонную подготовку и не вернулся в расположение команды к началу сезона.

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