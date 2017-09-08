«Сборная Мира» по гимнастике выступит в новом шоу Алексея Немова

Новое шоу четырехкратного Олимпийского чемпиона Алексея Немова зрители смогут увидеть 28 октября 2017 года в Москве. Дворец спорта «Мегаспорт» будет открыт для 11 000 тысяч поклонников. На одной арене встречаются профессионалы – звезды гимнастики с действующими спортсменами.

На протяжении 17 лет, в последнюю субботу октября российские спортсмены отмечают Всероссийский день гимнастики. На «Совершеннолетие» праздника кумир миллионов, Алексей Немов, готовит уникальный подарок – новое шоу «Легенды спорта. Восхождение».

Публику, уже знакомую с предыдущими работами автора: «Пульс победы», «Полеты времени», «Легенды спорта», ждет встреча с выдающимися спортсменами Планеты. В этом году состоявшиеся чемпионы не только сами выступят на снарядах, но и продемонстрируют личные наработки в виде гимнастических программ для участников шоу.

Имена участников проекта известны каждому неравнодушному к спорту: Звезда Олимпиад в Атланте и Сиднее, двукратная Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, талантливая гимнастка, двукратная чемпионка Олимпийских Игр в Сиднее, Елена Замолодчикова. Помимо спортивной гимнастики в шоу дебютирует программа художественниц под руководством чемпионки Мира, шестикратной чемпионки Европы, Ляйсан Утяшевой. Мужскую программу готовит участник звездного состава команды Алексея Немова, Николай Крюков и болгарский гимнаст, участник шести Олимпиад, Йордан Йовчев. Также в шоу примут участие единственная спортсменка в истории гимнастики, принимавшая участие в семи летних Олимпиадах Оксана Чусовитина, многократный чемпион Мира и Европы Иван Иванков и многие другие.

В постановке неожиданным образом сочетаются сложные элементы гимнастики, спортивная акробатика, акробатический рок-н-ролл, батут, цирковое искусство и современная музыка. Сложнейшая сценография позволит каждому гостю на шоу, где бы в зале он ни находился, видеть, слышать и чувствовать всю неповторимую атмосферу.

В рамках шоу пройдут мастер-классы по спортивной гимнастике для детей с участием великих мастеров гимнастических видов спорта.

Всего один день выдающиеся спортсмены мирового класса выходят как одна команда, которая в очередной раз готовится продемонстрировать пределы человеческих возможностей, эстетику и красоту спорта.

Алексей Немов: «Спортивная гимнастика – один из самых красивых, зрелищных и популярных видов спорта. И я считаю, что это можно и нужно показывать не только в рамках соревнований, но и посредством таких шоу как «Легенды спорта. Восхождение». Формат театрализованного спортивного представления позволяет нам привлекать более широкую аудиторию для популяризации спорта и здорового образа жизни среди детей и взрослых. «Легенды спорта. Восхождение» - уникальный проект, в котором задействовано более 200 участников: звезды спортивной и художественной гимнастики, акробаты, танцоры, известные актеры и музыканты. Вместе мы хотим показать зрителям, что наши спортсмены – эталон мастерства, упорства и героизма. Мы хотим вдохновить людей; хотим напомнить, что отечественная гимнастическая школа не случайно считается одной из самых сильных в мире; что нашей стране есть, чем гордиться».