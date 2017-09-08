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Братья Фертитта продали оставшуюся долю в UFC

Источник:  Allboxing.ruКомментарии

Братья Лоренцо и Фрэнк Фертитта продали остаток своей доли в UFC, который составлял 5,8 процента, сообщает AllBoxing.ru.

Стоимость этой доли определялась из общей оценки компании в пять миллиардов долларов. Получается, что братья Фертитта продали свои акции за 290 миллионов долларов. Таким образом, эта сумма на 58 миллионов больше, чем была бы при продаже в прошлом году.

Напомним, в июле 2016 года братья Фертитта а также Дана Уайт продали компанию за четыре миллиарда долларов концерну WME-IMG, тесно связанному с Голливудом.

Добавим, что владельцы сети казино Station Casinos Лоренцо и Фрэнк Фертитта приобрели компанию в 2001 году.

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