Сергей Фурсенко: Выдвигать поле на «Крестовском» сейчас невозможно
Источник: ТАССКомментарии
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о
проблемах с выдвижным полем стадиона «Крестовский».
«Изначально мы обсуждали проект при выдвигающемся поле, но сейчас это невозможно, потому что там находится медиагородок. Вообще если есть выдвижное поле, лучше его выдвигать.
Что касается замены газона, это самый северный стадион, поэтому только практика покажет, что будет с ним происходить. Таким образом, нам надо использовать все возможности стадиона, но это из общих соображений, потому что не мы решаем, что делать с медиагородком», - цитирует Фурсенко ТАСС.
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