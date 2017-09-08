Виталий Фридзон: Рад, что мы избежали матча с Испанией

Капитан сборной России Виталий Фридзон оценил выступление команды на групповом этапе Евробаскета-2017 в Стамбуле.

Сборная России одержала четыре победы при одном поражении, но уступила Сербии и Латвии по разнице мячей и заняла третье место в группе D.

– Мы прошли тяжелый этап, вышли из «группы смерти», допустив лишь одну осечку, – приводят «Известия» слова Фридзона. – Провалили даже не игру, а две четверти в матче с Латвией. Но в целом мы выглядели здорово, хорошо комбинировали, здорово защищались. Были и конфузы, но без них никак. Теперь надо сосредоточиться на играх плей-офф.

– За счет чего Россия способна побороться за медали Евробаскета-2017?

– За счет командной игры. Нам надо продолжать быть всем вместе, биться друг за друга, быть сконцентрированными все 40 минут и не давать забивать соперникам легкие мячи.

– Следили за своими возможными соперниками по плей-офф?

– Конечно. Я внимательно наблюдал за группой C, из которой вышли Испания, Хорватия, Черногория и Венгрия. Повторюсь, рад что мы избежали встречи с Испанией, но хорваты, венгры и черногорцы также непростые соперники.

Напомним, 10 сентября в 1/8 финала Россия сыграет в Стамбуле с Хорватией.