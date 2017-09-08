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Александр Бубнов: Думаю, что «Спартак» обыграет «Рубин»

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча девятого тура РФПЛ между «Спартаком» и «Рубином».

«С одной стороны «Рубин» выше «Спартака», команда стабилизировала свою игру, но у казанцев много кадровых потерь. Красно-белым нужно набирать очки кровь из носу, иначе далеко отпустят лидеров. Задачи, которые ставились руководством, будут невыполнимы», - цитирует Бубнова Sportbox.

Матч

Спартак - Рубин

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

09 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция




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