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Миха Мевля: Когда тебе звонит такой клуб, как «Зенит», долго раздумывать не приходится

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Защитник «Зенита» Миха Мевля поделился мнением о переходе в команду и матче 9-го тура РФПЛ против «Динамо».

- Готовы ли вы сыграть против «Динамо»?
- Я абсолютно готов. Я играл против «Динамо» еще три недели назад, когда еще был футболистом «Ростова». Бело-голубые играют очень компактно и хорошо прессингуют. Но уровень игры «Зенита» все-таки повыше.

- Долго ли размышляли над предложением «Зенита»?
- Нет. Когда тебе звонит такой клуб, как «Зенит», долго раздумывать не приходится. Все это происходило в последние дни трансферного окна, я был в сборной. Долго не думая, я перешел в новую команду.

- Летом команду покинул бородатый Луиш Нету, но пришли вы. В «Зените» должен быть минимум один бородач?
- У каждого свой стиль. Это тема скорее для рассуждения журналистов, а не для игроков, - передает слова Мевли корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Мевля перешел в «Зенит» из «Ростова» в августе 2017 года и подписал контракт на четыре года. За дончан словенец провел 39 игр и забил два гола.

Матч «Динамо» - «Зенит» пройдет в Москве 10 сентября и начнется в 14:00. После восьми туров петербуржцы идут на первом месте в таблицы с 20 очками, «Динамо», набрав восемь очков, расположилось на 11-й строчке.

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