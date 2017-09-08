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В следующем сезоне некоторые матчи примеры могут пройти за пределами Испании

Источник:  Football EspanaКомментарии

Президент испанской примеры Хавьер Тебас заявил, что в следующем сезоне некоторые матчи чемпионата могут пройти за пределами страны.

«Примера – глобальное развлечение для людей, руководство лиги намерено увеличить ее привлекательность на международном уровне. На данный момент рассматривается возможность проведения отдельных матчей за пределами Испании. Пока проект находится в стадии разработки, но мы доведем идею до ума», - цитирует Тебаса Fotball-Espana.

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