В следующем сезоне некоторые матчи примеры могут пройти за пределами Испании
Источник: Football EspanaКомментарии
Президент испанской примеры Хавьер Тебас заявил, что в следующем сезоне некоторые матчи чемпионата могут пройти за пределами страны.
«Примера – глобальное развлечение для людей, руководство лиги намерено увеличить ее привлекательность на международном уровне. На данный момент рассматривается возможность проведения отдельных матчей за пределами Испании. Пока проект находится в стадии разработки, но мы доведем идею до ума», - цитирует Тебаса Fotball-Espana.
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