Сергей Орешкин: Говорил Сафронову, что не стремлюсь возглавить «Динамо»
Источник: «Спорт день за днем»Комментарии
Главный тренер МХК «Динамо»
(Санкт-Петербург) Сергей Орешкин рассказал о том, как стал главным тренером
московского «Динамо».
– Меня просто назначили. Приказ руководства, – сказал Орешкин в интервью «Спорт день за днем».
– Но кому-то показалось, что
вы подвинули Харийса Виталиньша...
– Это же была не моя прерогатива. Говорил Сафронову, что не стремлюсь к этой должности. Я просто хотел работать, и работать правильно. Самому получать от любимого дела удовольствие и людям его приносить.
– То есть как солдат –
просто исполнили приказ?
– Получается, что так и есть.
Напомним, Орешкин возглавил «Динамо» 29 декабря 2015 года. Под его руководством команда дважды выходила во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина.
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