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Сергей Орешкин: Говорил Сафронову, что не стремлюсь возглавить «Динамо»

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Главный тренер МХК «Динамо» (Санкт-Петербург) Сергей Орешкин рассказал о том, как стал главным тренером московского «Динамо».

– Меня просто назначили. Приказ руководства, – сказал Орешкин в интервью «Спорт день за днем».

– Но кому-то показалось, что вы подвинули Харийса Виталиньша...
– Это же была не моя прерогатива. Говорил Сафронову, что не стремлюсь к этой должности. Я просто хотел работать, и работать правильно. Самому получать от любимого дела удовольствие и людям его приносить.

– То есть как солдат – просто исполнили приказ?
– Получается, что так и есть.

Напомним, Орешкин возглавил «Динамо» 29 декабря 2015 года. Под его руководством команда дважды выходила во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина.

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