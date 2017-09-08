Василий Березуцкий: ЦСКА больше нельзя терять очки

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий поделился ожиданиями от матча девятого тура РФПЛ против «Амкара».

«Пауза на сборные была очень важна, чтобы немного перевести дух после напряженного старта сезона. Первый матч после перерыва будет в Перми, где всегда играть тяжело. «Амкар» умеет массированно обороняться. Но нам больше нельзя терять очки, будем биться за победу», — цитирует Березуцкого официальный сайт армейцев.