На станции метро «ЦСКА» начался монтаж скульптур спортсменов
Бронзовые скульптуры
лыжника, баскетболиста, хоккеиста и футболиста устанавливают на станции «ЦСКА»
Третьего пересадочного контура (ТПК) метро, сообщает агентство городских
новостей «Москва».
Скульптуры созданы студией военных художников имени Грекова и станут главным украшением станции.
«ЦСКА» находится на первом участке ТПК «Деловой центр» – «Петровский парк». На нем размещаются пять станций: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА», «Петровский парк». Технический запуск этого участка состоялся 8 сентября.
С окончанием строительства станции «Петровский парк» для движения транспорта вновь откроется Театральная аллея, которая ранее была занята стройплощадкой.
Второй участок «Петровский парк» – «Нижняя Масловка» будет готов в 2018 году. Как ранее заявил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, длина Третьего пересадочного контура метро составит более 65 км, на нем разместится 31 станция.