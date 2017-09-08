Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар- : -ЦСКА
Хоккей  ЦСКА- : -Динамо Москва
Футбол  Дерби Каунти- : -Халл Сити
Хоккей  Северсталь- : -СКА
Футбол  Гамбург- : -РБ Лейпциг
Футбол  Метц- : -ПСЖ
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

На станции метро «ЦСКА» начался монтаж скульптур спортсменов

Источник:  Агентство городских новостей «Москва»Комментарии

Бронзовые скульптуры лыжника, баскетболиста, хоккеиста и футболиста устанавливают на станции «ЦСКА» Третьего пересадочного контура (ТПК) метро, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Скульптуры созданы студией военных художников имени Грекова и станут главным украшением станции.

«ЦСКА» находится на первом участке ТПК «Деловой центр» – «Петровский парк». На нем размещаются пять станций: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА», «Петровский парк». Технический запуск этого участка состоялся 8 сентября.

С окончанием строительства станции «Петровский парк» для движения транспорта вновь откроется Театральная аллея, которая ранее была занята стройплощадкой.

Второй участок «Петровский парк» – «Нижняя Масловка» будет готов в 2018 году. Как ранее заявил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, длина Третьего пересадочного контура метро составит более 65 км, на нем разместится 31 станция.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Хоккей
Сергей Орешкин: Говорил Сафронову, что не стремлюсь возглавить «Динамо»
Футбол
Миха Мевля: Рад за игроков «Ростова», которые перешли в другие сильные клубы
Баскетбол
Виталий Фридзон: Рад, что мы избежали матча с Испанией
MMA
Братья Фертитта продали оставшуюся долю в UFC
все новости