На станции метро «ЦСКА» начался монтаж скульптур спортсменов

Бронзовые скульптуры лыжника, баскетболиста, хоккеиста и футболиста устанавливают на станции «ЦСКА» Третьего пересадочного контура (ТПК) метро, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Скульптуры созданы студией военных художников имени Грекова и станут главным украшением станции.

«ЦСКА» находится на первом участке ТПК «Деловой центр» – «Петровский парк». На нем размещаются пять станций: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА», «Петровский парк». Технический запуск этого участка состоялся 8 сентября.

С окончанием строительства станции «Петровский парк» для движения транспорта вновь откроется Театральная аллея, которая ранее была занята стройплощадкой.

Второй участок «Петровский парк» – «Нижняя Масловка» будет готов в 2018 году. Как ранее заявил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, длина Третьего пересадочного контура метро составит более 65 км, на нем разместится 31 станция.