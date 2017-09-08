Заключительный заезд Gran Fondo Russia в сезоне 2017 пройдет по новому маршруту

17 сентября состоится третий, заключительный в этом сезоне велозаезд Gran Fondo Russia, маршрут которогопролегает по дорогам Волоколамского и Клинского районов Московской области.

Gran Fondo Russia успел завоевать любовь и хорошую репутацию среди велосипедистов. Аналогичных мероприятий в России нет, и совершенно справедливо можно назвать заезд Gran Fondo самым массовым шоссейным велособытием в стране. Большой интерес со стороны велосипедистов подтверждает высокий уровень организации. Количество участников, среди которых можно увидеть не только независимых велосипедистов, но и любительские велосипедные клубы и корпоративные команды, увеличивается от мероприятия к мероприятию.

Традиционно участникам предлагается на выбор одна из трех дистанций. На осеннем Gran Fondo можно будет проехать 30 км, 60 км или 100 км в формате велозаезда. Каждый найдет дистанцию по силам!

В этом году был также введен и формат велогонки на самую длинную дистанцию (100 км). Теперь самые смелые и азартные смогут побороться за первые места и выиграть призы от партнеров. Кроме того, 17 сентября будет произведен подсчет очков за все гонки этого сезона и объявлены победители Gran Fondo Russia 2017.

Отличительной особенностью Gran Fondo является не только объединение на одной трассе любителей размеренных велопрогулок и настоящих профессионалов велоспорта, но и уникальность маршрутов за чертой города. На этот раз участников ждет новая трасса, проложенная вВолоколамском и Клинском районах Московской области со стартом на автодроме Moscow Raceway. Маршрут пролегает по дорогам общего пользования, поэтому будет ограничено движение автотранспорта по следующим направлениям:

Волоколамское шоссе от дер. Федюково до ж/д станции Чисмена;

от ж/д станции Чисмена до села Теряево;

от села Теряево до дер. Павельцево.

Неотъемлемыми атрибутами российского Gran Fondo как и прежде остаются вручение медалей финишеров всем участникам, а также замер времени и публикация личных результатов на официальном сайте мероприятия.

По правилам велозаезда принять участие в Gran Fondo Russia может любой желающий старше 18 лет при наличии шлема и велосипеда. Особое внимание следует обратить тем, кто выбрал гонку на 100 км, т.к. в велогонке требования более жесткие: обязательно наличие медицинской справки и шоссейного велосипеда. Регистрация на осенний Gran Fondo Russia закроется 10 сентября.

В этом году уже прошли два Gran Fondo Russia:

25 июня – Дмитровский район (Московская область) и

9 июля – Суздаль (Владимирская область).

Мероприятие 17 сентября станет заключительным заездом сезона 2017.

Более подробная информация о серии Gran Fondo Russia, маршруты и правила доступны на официальном сайте: www . granfondo . ru . Следите за новостями на сайте и в соцсетях мероприятия ( Vk , Facebook , Instagram ).

GRAN FONDO – самый известный и популярный в мире шоссейный велозаезд, объединяющий на одной трассе как профессиональных спортсменов, так и любителей велоспорта. Самая популярная в мире серия велосипедных мероприятий, объединяющая профессионалов и любителей велоспорта,пришла в Россию летом 2016 года и собрала на своих стартах более 1500 велосипедистов различного уровня подготовки. Маршруты велозаездов Gran Fondo Russia проложены по самым живописным уголкам России. Холмы, крутые подъемы и гладкие спуски – это уникальные асфальтированные трассы, которые не дадут заскучать своим участникам!