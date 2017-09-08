Флорентино Перес: Объявим о продлении контракта с Иско в ближайшее время

Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что в ближайшее время клуб объявит о продлении контракта с полузащитником Иско.

«Иско приехал к нам, когда был совсем молод, – приводит Marca слова Переса. – Он постоянно прибавляет и сейчас играет так, как мы этого ждали от него. Мы объявим о продлении контракта с ним в ближайшие дни. Вопрос уже решенный.

Что касается Бэйла, то он один из наших лучших игроков, и мы им довольны. Мы не получали предложений по нему, а слова Моуринью – это просто комплимент.

Сейчас каждый игрок может быть куплен. Посмотрим, что будет через год. Хотя никто об этом не знает».

В нынешнем сезоне 25-летний Иско забил победный гол в матче Суперкубка Европы с «Манчестер Юнайтед» (2:1). Также на его счету дубль в ворота сборной Италии в матче с Испанией (3:0) и один гол в ворота Лихтенштейна.

В то же время Бэйл забил один гол в двух матчах примеры.