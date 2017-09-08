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Илья Геркус: Задача «Локомотива» – удачно выступить в трех турнирах

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Президент «Локомотива» Илья Геркус обозначил цели команды на сезон.

«Перед стартом текущего сезона мы не стали усложнять задачу, учитывая поступательность нашей стратегии развития. Поэтому ориентиром осталось все то же место в пятерке, участие в еврокубках.

Чемпионство? Как бы мы ни формулировали задачи, есть стремление брать по максимуму в каждом матче. Чемпионат России можно сравнить с продолжительным учебным годом. «Локо» «отучился» первую четверть блестяще, на пятерку. Но впереди вторая, третья четверти… Это тяжелейший марафон.

Здорово, что мы навязали борьбу «Зениту». Но конкурент отличается от нас, да и всех остальных, трансферной активностью. Мы признаем, что «Зенит» очень силен с учетом подбора футболистов. Мы максимально серьезно относимся к этому соперничеству, но не хотим делать громких заявлений.

Руководство, тренерский штаб, все сотрудники подчинены одной цели – максимально удачно выступить во всех трех турнирах. Мы ждем выхода в весеннюю часть Лиги Европы, хотим защитить титул обладателей Кубка России, а весной финишировать высоко в турнирной таблице. Этим целям все подчинено», - цитирует Геркуса официальный сайт «Локомотива».

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