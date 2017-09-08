Сергей Фурсенко: Переносы матчей связаны с тем, чтобы болельщикам было комфортно

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко высказался о причинах переноса матчей премьер-лиги.

«Все переносы связаны с тем, чтобы болельщики находились в комфортных условиях, смогли увидеть футбол. К тому же лига всегда идет навстречу клубам, играющим в Европе, потому что эти команды приносят очки России, благодаря чему в еврокубках становится больше наших представителей», – приводит ТАСС слова Фурсенко.

Напомним, ранее РФПЛ перенесла два матча «Зенита»: игра десятого тура с «Уфой» состоится 18 сентября, а игра 18-го тура со «Спартаком» – 27 ноября.

После восьми туров «Зенит» занимает первое место в премьер-лиге, опережая «Локомотив» на одно очко.