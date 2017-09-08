Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар- : -ЦСКА
Хоккей  ЦСКА- : -Динамо Москва
Футбол  Дерби Каунти- : -Халл Сити
Хоккей  Северсталь- : -СКА
Футбол  Гамбург- : -РБ Лейпциг
Футбол  Метц- : -ПСЖ
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ninjas in Pyjamas примет участие в IEM Oakland 2017

Комментарии

Шведская команда Ninjas in Pyjamas получила приглашение на турнир IEM Oakland 2017.

В чемпионате примут участие 12 команд, восемь из которых получат инвайты, а четыре остальных пройдут через квалификации. Ранее инвайты получили FaZe Clan, Astralis, G2 Esports, SK Gaming, Cloud9, Team Liquid, Gambit Esports и Immortals.

IEM Oakland 2017 пройдет 18-19 ноября в Окленде на Оракл-арене. Призовой фонд турнира составит 300 000 долларов.

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мюриэль «Kipspul» Хёйсман стала тренером состава Vega Squadron по Dota 2Организация Vega Squadron назначила Мюриэль «Kipspul» Хёйсман тренером состава по Dota 2.Na'Vi сыграет с Gambit Esports в первом раунде квалификации к SL i-League Invitational S3Организаторы турнира SL i-League Invitational Season 3 анонсировали пары первого раунда закрытой СНГ-квалификации.Бывшие игроки состава forZe по CS вернулись в организациюForZe объявила о подписании бывшего состава организации по CS:GO.Virtus.pro и Natus Vincere сыграют в закрытой квалификации к PGL Open BucharestОрганизаторы турнира PGL Open Bucharest представили список приглашенных команд в закрытые квалификации.Natus Vincere подписала состав по PaladinsОрганизация Natus Vincere подписала контракты с игроками команды WASD Sports.
Хоккей
Сергей Орешкин: Говорил Сафронову, что не стремлюсь возглавить «Динамо»
Футбол
Миха Мевля: Рад за игроков «Ростова», которые перешли в другие сильные клубы
Баскетбол
Виталий Фридзон: Рад, что мы избежали матча с Испанией
MMA
Братья Фертитта продали оставшуюся долю в UFC
все новости