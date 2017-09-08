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В декабре выйдет книга о жизни Хабиба Нурмагомедова (видео)

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В декабре 2017 года выйдет книга о жизни одного из самых популярных российских бойцов смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова.

В книге будет рассказываться о детстве спортсмена, спортивной карьере и о том, как Нурмагомедов начал выступать в промоутерской организации UFC.

Напомним, что Нурмагомедов за свою карьеру в ММА провел 24 поединка и во всех одержал победы. Он выступает в легкой весовой категории.

Свой последний поединок Хабиб провел 12 ноября на турнире UFC 205 и победил Майкла Джонсона сабмишеном в третьем раунде. На данный момент россиянин занимает первое место в рейтинге легковесов UFC. Чемпионом промоушена является ирландец Конор Макгрегор.

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Сергей Ващенко
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