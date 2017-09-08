«Амкар» – ЦСКА. История противостояния

Сегодня на стадионе «Звезда» в Перми в матче 9-го тура РФПЛ «Амкар» примет ЦСКА.

Всего эти команды провели между собой 28 официальных встреч: 17 побед у москвичей, восемь ничьих и три победы у пермяков, разница мячей – 44:19 в пользу ЦСКА.

В Перми команды провели 13 матчей: три победы у хозяев, шесть ничьих и четыре победы у гостей. В прошлом сезоне армейцы одержали победу на выезде со счетом 2:0.