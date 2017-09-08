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Фаустино Асприлья: В сборной Аргентины Месси играет со стадом ослов

Источник:  MarcaКомментарии

Бывший форвард сборной Колумбии Фаустино Асприлья после матча отборочного турнира чемпионата мира Аргентина – Венесуэла (1:1) раскритиковал партнеров форварда Лионеля Месси.

«Как он может играть с этим стадом ослов, – приводит Marca слова Асприльи. – Мне жаль его. Он вынужден играть в команде, которую выбирает пресса. Ему нужны настоящие партнеры. Он создал три момента, после которых Венесуэла боялась его. Но ему сложно с таким набором игроков».

Напомним, за два тура до конца отборочного турнира чемпионата мира Аргентина остается на пятом месте, которое дает право на стыковые матчи с представителем Океании.

3 октября Аргентина сыграет с Перу, у которого столько же очков, а 11 октября – с Эквадором, занимающим восьмое место.

Матч

Аргентина - Венесуэла - 1:1 (0:0)

Место и дата

06 сентября 02:30, , Онлайн-трансляция

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