Фаустино Асприлья: В сборной Аргентины Месси играет со стадом ослов
Бывший форвард
сборной Колумбии Фаустино Асприлья после матча отборочного турнира чемпионата
мира Аргентина – Венесуэла (1:1) раскритиковал партнеров форварда Лионеля
Месси.
«Как он может играть с этим стадом ослов, – приводит Marca слова Асприльи. – Мне жаль его. Он вынужден играть в команде, которую выбирает пресса. Ему нужны настоящие партнеры. Он создал три момента, после которых Венесуэла боялась его. Но ему сложно с таким набором игроков».
Напомним, за два тура до конца отборочного турнира чемпионата мира Аргентина остается на пятом месте, которое дает право на стыковые матчи с представителем Океании.
3 октября Аргентина сыграет с Перу, у которого столько же очков, а 11 октября – с Эквадором, занимающим восьмое место.
Матч
Аргентина - Венесуэла - 1:1 (0:0)
Место и дата
06 сентября 02:30, , Онлайн-трансляция