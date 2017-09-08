Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар- : -ЦСКА
Хоккей  ЦСКА- : -Динамо Москва
Футбол  Дерби Каунти- : -Халл Сити
Хоккей  Северсталь- : -СКА
Футбол  Гамбург- : -РБ Лейпциг
Футбол  Метц- : -ПСЖ
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владислав Третьяк: Декабрьский турнир отметит 50-летний юбилей, это дополнительный интерес

Источник:  ФХРКомментарии

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о предстоящем в декабре Кубке Первого канала.

«В этом году наш традиционный декабрьский турнир, который отметит 50-летний юбилей, вызовет дополнительный интерес. К традиционным участникам Еврохоккейтура добавились две дополнительные сборные. Федерация хоккея России договорилась об участии сборной Канады, нашим самым принципиальным соперником.

После приглашения «Кленовых листьев» нам нужна была еще одна команда, чтобы турнир имел четное количество участников, а формула вписалась в имеющиеся временные рамки. Сборная Кореи, готовящаяся к выступлению на домашней Олимпиаде, проявила свою заинтересованность, соглашение было достигнуто», — цитирует Третьяка официальный сайт ФХР.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хоккейные сборные России и Канады сыграют в Москве 16 декабряТренировки в церкви, хоккей в метель. Как лучший клуб КХЛ жил в 60-еТренировки в церкви, хоккей в метель. Как лучший клуб КХЛ жил в 60-еЭкс-защитник СКА Владислав Кузнецов рассказал о хоккее в Ленинграде, необычном начале карьеры судьи и мечтах работать на высоком уровне.Александр Гуськов: С Канадой будем сражаться, а Корея – не для экзотикиЭксперт Александр Гуськов прокомментировал приглашение сборных Канады и Южной Кореи на Кубок Первого канала.Зарипов не сыграет на Олимпиаде и чемпионате мираФХР дала пояснение, что разрешение Зарипову выступать в НХЛ не отменяет действие дисквалификации в системе ИИХФ.Майоров: Не надо оправдывать интересами сборной поблажки для клубов-олигархов!Майоров: Не надо оправдывать интересами сборной поблажки для клубов-олигархов!Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – об участии сборной Кореи в Кубке Первого канала и поправке к регламенту КХЛ.
Хоккей
Сергей Орешкин: Говорил Сафронову, что не стремлюсь возглавить «Динамо»
Футбол
Миха Мевля: Рад за игроков «Ростова», которые перешли в другие сильные клубы
Баскетбол
Виталий Фридзон: Рад, что мы избежали матча с Испанией
MMA
Братья Фертитта продали оставшуюся долю в UFC
все новости
Владислав Третьяк
Владислав Третьяквсе новости
Кубок Первого канала по хоккею
Кубок Первого канала по хоккею
ФХР
ФХР