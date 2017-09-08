UFC 215. Аманда Нуньес (Бразилия) — Валентина Шевченко (Киргизия). Прогноз «Советского спорта»

10 сентября в Эдмонтоне (Канада) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 215. В главном поединке бойцовского шоу чемпионка легчайшего веса бразильянка Аманда Нуньес проведет бой против Валентины Шевченко (Перу/Россия/Киргизия).

«Советский спорт» дает прогноз на это противостояние.

- Этот поединок должен был состояться несколько месяцев назад, но неожиданно чемпионка Аманда Нуньес захворала и бой пришлось перенести. Бразильянка на данный момент имеет серию из пяти побед подряд. Она не оставила ни единого шанса Мише Тейт и Ронде Роузи и к бою против Валентины Шевченко подходит фаворитом. К тому же, она уже встречалась в октагоне с представительницей Перу, которая к тому же имеет гражданства Киргизии и России, и знает как ее побеждать. Форсировать события Нуньес не будет, на кону чемпионский пояс. Валентина же, собирается нокаутировать Аманду. Если получится, это станет настоящей сенсацией.

Аманда Нуньес (Бразилия) — Валентина Шевченко (Перу/Россия/Киргизия)

Весовая категория: легчайшая (титульный бой)

Места в мировом рейтинге. Нуньес (1-е, бои 14-4), Шевченко (2-е, бои 14-2).

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 9 из 10.

Прогноз: победа Нуньес единогласным решением судей.