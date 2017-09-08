Хоккейные сборные России и Канады сыграют в Москве 16 декабря

Объявлен календарь московского этапа хоккейного Евротура

Сборная России под управлением Олега Знарка 14 декабря сыграет против команды Швеции, 16 декабря - против Канады и 17 декабря - против сборной Финляндии. Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея России.



В этом году состав участников хоккейного Евротура значительно расширен: в нем примут участие команды России, Швеции, Финляндии, Чехии, Канады и Южной Кореи. Соперники проведут по три матча с друг другом, победитель определится по количеству очков, набранных за эти игры. Однако в общий зачет Евротура пойдут только очки, набранные командами России, Швеции, Финляндии и Чехии в матчах между собой. Матчи московского этапа пройдут с 13 по 17 декабря на льду «ВТБ Ледового дворца».

Напомним, что традиционный московский турнир хоккейных сборных пройдет в этом году уже в 50-й раз. В декабре 2016 года впервые за много лет он не был показан в прямом эфире: Первый канал отказался транслировать матчи, ссылаясь на низкиие рейтинги. Тогда вместо хоккейной трансляции матча России и Чехии место в эфире заняла программа «Давай поженимся».







