Мюриэль «Kipspul» Хёйсман стала тренером состава Vega Squadron по Dota 2
Организация Vega Squadron назначила Мюриэль «Kipspul» Хёйсман тренером состава по Dota 2.
«Я следил за Kips еще со времен ее работы тренером во Fnatic и был впечатлен целеустремленностью и самоотдачей этого человека! Я уверен, что Мюриэль сможет помочь нашим ребятам найти ту самую игру и стабильность в результатах, что непременно позволит нам войти в список tier-1 команд мира, к чему мы и стремимся. Добро пожаловать в Vega Squadron!» — прокомментировал CEO Vega Squadron Алексей Кондаков.
Ранее Kipspul работала аналитиком в Fnatic, а позже тренеровала состав TNC Pro Team.
Состав Vega Squadron:
Илья «ALOHADANCE» Коробкин
Сергей «G» Брагин
Василий «AfterLife» Шишкин
Айрат «Silent» Газиев
Семён «CemaTheSlayeR» Кривуля
Мюриэль «Kipspul» Хёйсман (тренер)
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