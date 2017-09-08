Мюриэль «Kipspul» Хёйсман стала тренером состава Vega Squadron по Dota 2

Организация Vega Squadron назначила Мюриэль «Kipspul» Хёйсман тренером состава по Dota 2.



«Я следил за Kips еще со времен ее работы тренером во Fnatic и был впечатлен целеустремленностью и самоотдачей этого человека! Я уверен, что Мюриэль сможет помочь нашим ребятам найти ту самую игру и стабильность в результатах, что непременно позволит нам войти в список tier-1 команд мира, к чему мы и стремимся. Добро пожаловать в Vega Squadron!» — прокомментировал CEO Vega Squadron Алексей Кондаков.



Ранее Kipspul работала аналитиком в Fnatic, а позже тренеровала состав TNC Pro Team.



Состав Vega Squadron:



Илья «ALOHADANCE» Коробкин

Сергей «G» Брагин

Василий «AfterLife» Шишкин

Айрат «Silent» Газиев

Семён «CemaTheSlayeR» Кривуля

Мюриэль «Kipspul» Хёйсман (тренер)



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