В семье Малышко родилась двойня

Жена биатлониста Дмитрия Малышко Екатерина сообщила в инстаграме, что у пары родилась двойня.

– В нашей семье сегодня большой праздник! Мы стали сразу на двоих мальчиков богаче! Я – мама троих сыновей. С ума сойти, – написала Екатерина в инстаграме.

Напомним, 11 января 2015 года у Малышко родился сын Филипп.

Дмитрий Малышко – чемпион Олимпийских игр 2014 года в эстафете, обладатель шести медалей в личном зачете и 13 в эстафете на этапах Кубка мира по биатлону.