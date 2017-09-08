Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар- : -ЦСКА
Хоккей  ЦСКА- : -Динамо Москва
Футбол  Дерби Каунти- : -Халл Сити
Хоккей  Северсталь- : -СКА
Футбол  Гамбург- : -РБ Лейпциг
Футбол  Метц- : -ПСЖ
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

В семье Малышко родилась двойня

Источник:  InstagramКомментарии

Жена биатлониста Дмитрия Малышко Екатерина сообщила в инстаграме, что у пары родилась двойня.

– В нашей семье сегодня большой праздник! Мы стали сразу на двоих мальчиков богаче! Я – мама троих сыновей. С ума сойти, – написала Екатерина в инстаграме.

Напомним, 11 января 2015 года у Малышко родился сын  Филипп.

Дмитрий Малышко – чемпион Олимпийских игр 2014 года в эстафете, обладатель шести медалей в личном зачете и 13 в эстафете на этапах Кубка мира по биатлону.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кайса Макарайнен: Тренировки с Малышко и Слеповым? Всегда здорово работать с хорошими стрелкамиФинская биатлонистка Кайса Макарайнен поделилась впечатлениями от совместных тренировок с российскими биатлонистами Дмитрием Малышко и Алексеем Слеповым на сборе в Контиолахти.У Дмитрия Малышко украли два гидроциклаРоссийский биатлонист, олимпийский чемпион Дмитрий Малышко сообщил о том, что у него похищены два гидроцикла.Малышко и Слепов будут тренироваться под руководством ХованцеваОлимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафетной гонке Дмитрий Малышко сообщил о том, что вместе с Алексеем Слеповым он будет тренироваться под руководством Анатолия Хованцева.СБР объявил состав сборной на олимпийский сезон: Малышко и Слепцовой в нем нетПравление Союза биатлонистов России утвердило состав сборной для подготовки к олимпийскому сезону.Уволят ли Касперовича и останутся ли в сборной Малышко и Слепцова?Уволят ли Касперовича и останутся ли в сборной Малышко и Слепцова?В пятницу на самом современном из лыже-биатлонных комплексов страны – «Жемчужине Сибири» соберется тренерский Совет СБР.
MMA
На турнире UFC в Гданьске выступят три россиянина
Легкая атлетика
Мария Ласицкене: Я выступала, потому что не должна отвечать за ошибки других
Футбол
Фернандо: «Спартак» выиграет один из трех турниров, в которых участвует
Футбол
Фаустино Асприлья: В сборной Аргентины Месси играет со стадом ослов
все новости
Дмитрий Малышко
Дмитрий Малышковсе новости