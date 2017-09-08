Открытый турнир по интерактивному футболу пройдет 16 сентября на фестивале «Россия Любит Футбол!»

Electronic Arts FIFA 18 на фестивале «Россия любит футбол!» Уникальная возможность увидеть новинку до ее официального выхода в России!

16 сентября на фестивале футбола и музыки «Россия Любит Футбол!» при поддержке Российского футбольного союза и Loko eSports Team будет открыта отдельная площадка, где будет представлен интерактивный футбол.

Все желающие смогут поиграть в киберфутбол на игровых консолях Sony Playstation 4, а также принять участие в кибертурнире, регистрация на который будет открыта утром 16 сентября. Лучшие участники соревнования получат ценные призы, а победитель сможет сыграть в шоу-турнире с участием профессиональных киберфутболистов.

В течение дня на площадке будут проводиться различные активности со зрителями при участии профессиональных киберфутболистов и блогеров.

В июне 2017 года Министерство спорта России присвоило интерактивному футболу официальный статус, поставив в один ряд с пляжным и мини-футболом, а соревнования в этой дисциплине проходят под эгидой Российского футбольного союза.

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16 сентября в Лужниках состоится масштабный всероссийский фестиваль «Россия любит футбол!», который соберет на одной площадке известных музыкантов и звезд футбола. В рамках праздника запланирован любительский турнир, в котором примут участие рекордное количество участников: около 650 юношеских и молодежных команд из Москвы и других городов. Свыше 10 тысяч футболистов в трех возрастных категориях: до 16 лет, 17–20 лет, 21 год и старше будут биться с самого утра на одиннадцати полях одновременно за кубок движения «Россия любит футбол!». Для девушек будет предусмотрена одна общая категория.

Регистрация участников открыта на сайте rlffest.ru.

Хедлайнерами фестиваля станут легенды независимой российской музыкальной сцены: Noize MС, Дельфин, Big Russian Boss.

Организаторы фестиваля «Россия любит футбол!» - Департамент спорта и туризма города Москвы, ГБУ «Дирекция спортивных и зрелищных мероприятий» Департамента спорта и туризма города Москвы, общественное движение «Россия любит футбол!». Оператор проекта – международное коммуникационное агентство Eventica. Главный информационный партнер фестиваля – ИД «Советский Спорт».

«Россия любит футбол!» - общественное движение, официальный старт которому был дан 19 апреля 2016 года заместителем председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики, президентом Российского футбольного союза В.Л. Мутко совместно с президентом FIFA Джанни Инфантино во время его первого визита в Россию. РЛФ призвано популяризовать футбол, увлечь и заинтересовать самую широкую аудиторию игрой, любимой миллионами людей по всей России. Присоединиться к движению может любой желающий, независимо от возраста, рода занятий и географии проживания.



