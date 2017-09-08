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Зак Браун: «Макларен» рассмотри вариант создания собственных моторов по новой формуле

Источник:  Motorsport.comКомментарии

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун заявил, что компания рассматривает вариант создания собственных двигателей после изменения регламента в 2021 году.

«Нам очень интересно, какими станут двигатели по новой формуле с 2021 года – придут ли новые поставщики или нам стоит рассмотреть вопрос о собственном производстве моторов, – приводит Motorsport.com слова Брауна. – Прямо сейчас мы сосредоточены на трех ближайших сезонах, а когда вопрос с этим будет решен, тогда надо будет все внимательно изучить.

Производство собственных моторов – это то, чем мы никогда не занимались прежде. Мы рассмотрим такой вариант. Но прежде нужно понять платформу, правила и порядок расходов.

Конечно, мы не готовы тратить сотни миллионов на разработку, так что им следует изменить правила так, чтобы подобное имело для нас экономический смысл».

Напомним, в нынешнем сезоне «Макларен» выступает с моторами «Хонда». После 13 этапов сезона команда набрала 11 очков и занимает девятое место в Кубке конструкторов.

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