Дмитрий Богаев: Буду стараться выдержать конкуренцию в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Дмитрий Богаев выразил надежду, что пробьется в основной состав санкт-петербургской команды.



– Когда летом 2016 года ушли из «Зенита» свободным агентом, не было ощущения, что это билет в один конец?

– Если честно, нет. Если ты уходишь из «Зенита», это не значит, что не мечтаешь играть в одном из лучших клубов страны и не надеешься в него вернуться, - заявил Богаев в эфире телеканала «Матч ТВ» - Я, во всяком случае, очень хотел. К слову, считаю, что полноценный сезон в «Тосно» мне очень в этом помог. Останься тогда в «Зените», еще неизвестно как бы все сложилось.



– Ваши конкуренты на позиции правого защитника – Смольников и Анюков. Готовы соперничать с ними за место в основе?

– Что тут поделаешь? Расставим локоточки и будем стараться.



– Когда вернулись в «Зенит», с Манчини был разговор?

– На первом сборе. Главный тренер спросил, на какой позиции я играю.



– Интересно, как вы ответили, с учетом того, что начинали карьеру на правом фланге полузащиты, а потом сместились в оборону?

– Это Владислав Николаевич Радимов в «Зените-2» в одном из матчей поставил меня правым защитником. Ему, видимо, понравилось, как я выглядел на этой позиции. В результате три последних года на ней и отыграл. В том числе при Виллаш-Боаше, когда он привлекал в главную команду. Поэтому и Манчини сказал, что я правый защитник. Правда, вскоре Мистер пробовал меня и на левом фланге обороны.