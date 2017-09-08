Мария Ласицкене: Я выступала, потому что не должна отвечать за ошибки других

Прославленная российская спортсменка, прыгунья в высоту Мария Лацискене выступала на международных соревнованиях под нейтральным флагом из-за допингового скандала.

«Было сложно принять допинговый скандал. Полтора года иы все провели в надеждах. Мы делали все, чтобы выступать под российским флагом. Я понимала, как смотрится наше выступление под нейтральным флагом. В общем, я же не должна отвечать за ошибки тех, кого я даже не знаю», - заявила Мария Лацискене.