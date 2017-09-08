СМИ сообщают, что Михаил Прохоров готов полностью продать «Бруклин»

Как сообщает The New York Times, российский бизнесмен Михаил Прохоров собирается полностью продать баскетбольный клуб «Бруклин Нетс»

По данным издания, Прохоров рассматривает вариант, при котором он останется миноритарным владельцем и продаст оставшиеся акции в течении трех лет. При этом бизнесмен не собирается продавать Barclays Center, домашнюю арену команды.



The New York Times также сообщает, что интерес к покупке баскетбольного клуба проявил вице-президент компании Alibaba Джо Цай, однако его представители уже успели опровергнуть данную информацию.

По мнению экспертов издания, Прохоров планирует выручить за «Бруклин» не менее $2 млрд. Для сравнения - клуб «Хьюстон Рокетс» был продан за $2.2 млрд, а «Бруклин» может стоить даже больше, благодаря своему выгодному географическому расположению.

Напомним, что Михаил Прохоров приобрел 80% клуба в 2010 году за $223 млн. В 2012 клуб переехал из Нью-Джерси в Нью-Йорк. В 2015 Прохоров расширил свою долю до 100%. В июне 2017 года появились сообщения, что Прохоров ищет миноритарного владельца для своего клуба. Он был готов продать до 49% акций, однако найти покупателя не удалось. Позже представители Прохорова опровергли эту информацию. В прошлом сезоне «Бруклин» был абсолютно худшим клубом НБА, одержавшим всего 20 побед в 82 матчах регулярного первенства.



