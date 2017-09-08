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Дмитрий Богаев: В «Зените» меня называют Азаром

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Дмитрий Богаев рассказал, что в команде является самым веселым.

– Одно время вас в «Зените» называли Азаром за внешнее сходство с коллегой-бельгийцем. В команде не забыли об этом?
– В «Тосно» это как-то стало утихать. А в «Зените» сразу напомнили, - приводит слова Богаева «Матч ТВ» -  Далер Кузяев – одним из первых. Потом Дриусси с Ивановичем подхватили, и по новой пошло-поехало: «Азар, Азар.

– Как к этому относитесь?
– Смеюсь вместе со всеми. Это же нормальные шутки внутри команды. Но кто главный заводила по этой части и душа компании, мне кажется, всем известно. Это – Артем Дзюба. Мы с ним, можно сказать, друзья и вне футбольного поля. Общаемся довольно часто.

– На квесты он вас уже затащил?
– Такого еще не было. Хотя знаю, что Артем более 130 штук прошел.

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