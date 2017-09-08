Дмитрий Богаев: В «Зените» меня называют Азаром

Полузащитник «Зенита» Дмитрий Богаев рассказал, что в команде является самым веселым.



– Одно время вас в «Зените» называли Азаром за внешнее сходство с коллегой-бельгийцем. В команде не забыли об этом?

– В «Тосно» это как-то стало утихать. А в «Зените» сразу напомнили, - приводит слова Богаева «Матч ТВ» - Далер Кузяев – одним из первых. Потом Дриусси с Ивановичем подхватили, и по новой пошло-поехало: «Азар, Азар.



– Как к этому относитесь?

– Смеюсь вместе со всеми. Это же нормальные шутки внутри команды. Но кто главный заводила по этой части и душа компании, мне кажется, всем известно. Это – Артем Дзюба. Мы с ним, можно сказать, друзья и вне футбольного поля. Общаемся довольно часто.



– На квесты он вас уже затащил?

– Такого еще не было. Хотя знаю, что Артем более 130 штук прошел.