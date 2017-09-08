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Мария Ласицкене: Не надо прикрываться нашими результатами

Вадим Анисимов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В ноябре состоится очередное заседание по вопросу отстранения Всероссийской Федерации Легкой Атлетики от соревнований. Прыгунья в высоту Мария Лацискене не считает, что стоит ждать каких-либо изменений в ближайшем будущем и надеется, что результаты российских спортсменов под нейтральным флагом не будут использоваться как главный аргумент.

«Сложно пока говорить о том, что будет на грядущем заседании. Мы делаем свою работу, чиновники должны делать свою. Надеюсь, что нашими результатами не будут прикрываться», - поделилась мнением Мария Лацискене.

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