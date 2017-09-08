Мария Ласицкене: Не надо прикрываться нашими результатами

В ноябре состоится очередное заседание по вопросу отстранения Всероссийской Федерации Легкой Атлетики от соревнований. Прыгунья в высоту Мария Лацискене не считает, что стоит ждать каких-либо изменений в ближайшем будущем и надеется, что результаты российских спортсменов под нейтральным флагом не будут использоваться как главный аргумент.

«Сложно пока говорить о том, что будет на грядущем заседании. Мы делаем свою работу, чиновники должны делать свою. Надеюсь, что нашими результатами не будут прикрываться», - поделилась мнением Мария Лацискене.