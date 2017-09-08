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Рене Фазель: Переговоры по поводу участия игроков НХЛ в Олимпиаде еще не завершились

Егор Савченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что вопрос об участии игроков НХЛ в Олимпийских играх до сих пор не решен. 

Рене Фазель заявил, что «переговоры об участии игроков Национальной хоккейной лигив олимпийском турнире 2018 года еще не завершены». 

В апреле руководство американского хоккейного первенства объявило, что отказывается делать перерыв в регулярном чемпионате в феврале 2018 года на время олимпийского хоккейного турнира. Некоторое время спустя российский нападающий команды НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин заявил, что сыграет на Играх-2018 независимо от результатов переговоров. В четверг издание The Athletic опубликовало сведения, согласно которым международная федерация уведомила НХЛ, что запрещает игрокам с контрактами в лиге до участия всоревнованиях, в Пхенчхане.

Овечкину запретили ехать на Олимпиаду. Закон ИИХФ, который изменил всё

«Я был удивлен, увидев эту новость, дискуссия по-прежнему открыта, но мы уважаем контракты. Конечно, мы не будем идти вразрез с законом. Фактически мы принимаем решение НХЛ. Если НХЛ примет решение не участвовать в Олимпийских играх, мы будем уважать это решение», - приводит слова Фазеля агентство ТАСС.

Олимпиайские игры 2018 года пройдут в Южной Корее с 9 по 25 февраля 2018 года.



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