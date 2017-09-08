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На турнире UFC в Гданьске выступят три россиянина

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Объявлен состав участников турнира UFC Fight Night, который пройдет 21 октября в Гданьске (Польша).

В списке присутствуют российские бойцы ММА Рамазан Эмеев (средний вес), Дмитрий Смоляков (тяжелый вес) и Артем Лобов (полулегкий вес), который представляет Ирландию.

Лобов и Эмеев сразятся с американцами Андре Фили и Тревером Смтом, а Смоляков с поляком Адамом Вечореком.

Рамазан Эмеев является экс-чемпионом M-1 Global в среднем весе. За свою карьеру он провел 18 боев, в которых одержал 15 побед (10 - нокаутом) при трех поражениях. Дмитрий Смоляков за свою карьеру провел 10 боев, в которых одержал 8 побед. Оба поражения 25-летний боец потерпел в UFC. Лобов является частью команды чемпиона UFC Конора Макгрегора. За свою карьеру он провел 28 боев, в которых одержал 13 побед и потерпел 13 поражений, один бой закончился вничью и еще один бой был признан несостоявшимся.


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