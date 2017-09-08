Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар- : -ЦСКА
Хоккей  ЦСКА- : -Динамо Москва
Футбол  Дерби Каунти- : -Халл Сити
Хоккей  Северсталь- : -СКА
Футбол  Гамбург- : -РБ Лейпциг
Футбол  Метц- : -ПСЖ
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ЧМ по армрестлингу. Украинка победила россиянку и выиграла золотую медаль (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Украинка Руслана Кулик победила россиянку Залину Хосроеву в финале чемпионата мира по армрестлингу в весовой категории до 70 кг.

Представительница Украины выиграла сразу две золотые медали, победив соперницу обеими руками.

Напомним, что чемпионат мира по армрестлингу проходит в Будапеште (Венгрия). В соревнованиях принимают участие более 1200 спортсменов из 55 стран мира.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
MMA
На турнире UFC в Гданьске выступят три россиянина
Легкая атлетика
Мария Ласицкене: Я выступала, потому что не должна отвечать за ошибки других
Футбол
Фернандо: «Спартак» выиграет один из трех турниров, в которых участвует
Футбол
Фаустино Асприлья: В сборной Аргентины Месси играет со стадом ослов
все новости