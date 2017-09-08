ЧМ по армрестлингу. Украинка победила россиянку и выиграла золотую медаль (видео)

Украинка Руслана Кулик победила россиянку Залину Хосроеву в финале чемпионата мира по армрестлингу в весовой категории до 70 кг.

Представительница Украины выиграла сразу две золотые медали, победив соперницу обеими руками.

Напомним, что чемпионат мира по армрестлингу проходит в Будапеште (Венгрия). В соревнованиях принимают участие более 1200 спортсменов из 55 стран мира.