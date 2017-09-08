«Фенербахче» арендует форварда «Тоттенхэма» Янссена
Источник: ФК «Фенербахче»Комментарии
Форвард «Тоттенхэма»
Винсент Янссен продолжит карьеру в «Фенербахче», сообщает официальный сайт турецкого
клуба.
Стороны достигли принципиальной договоренности о переходе 23-летнего голландца на правах аренды. В пятницу Янссен прилетит в Стамбул, где обсудит с клубом условия личного контракта.
Напомним, Янссен перешел в «Тоттенхэм» из АЗ летом 2016 года. В прошлом сезоне премьер-лиги он забил два гола и сделал три голевые передачи в 27 матчах.
В составе сборной Голландии Янссен провел 15 матчей и забил семь голов.
Добавим, что после трех туров чемпионата Турции «Фенербахче» набрал пять очков и занимает шестое место.
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