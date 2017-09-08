Президент «Урала»: Годзюр является более сильным вратарем, чем Заболотный

Президент «Урала» Григорий Иванов выразил мнение, что новичок команды Ярослав Годзюр является более сильным вратарем, чем Николай Заболотный, с которым клуб расторг контракт.



«Мы приняли решение расстаться с Николаем, никаких претензий у нас к нему не было, просто мы взяли нового вратаря, которого считаем сильнее. Николай пошел искать себе команду, чтобы играть, ему нужна игровая практика, потому что он опытный вратарь.



Это жизнь, и так получилось, что дальше нам не по пути. Мы благодарны ему за то, что он столько сделал для нашей команды, за то, что играл за нас, за сотрудничество, но как бы это ни было печально, пришлось расстаться», - цитирует Иванова «Р-Спорт».