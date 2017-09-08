Борис Майоров: У Ковальчука изменилась психология

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал результативный старт форварда СКА Ильи Ковальчука в чемпионате КХЛ.

- Чувствуется, что у Ковальчука серьезно изменилась психология, - отмечает Борис Майоров. - Я помню, как он играл в своих первых сезонах, после перехода в СКА. Входит в зону, тут же тормозит и отдает шайбу партнеру на противоположный фланг. Забивал Илья тогда в основном в большинстве.

А сейчас то Ковальчук показывает огромный объем катания. И сам идет в обыгрыш, и партнеров всегда поддержит. Мастерства то у него всегда было вагон и маленькая тележка. Но вот пашет на площадке Илья сейчас гораздо больше. А в этом сезоне еще вспомнил и о своем умении забивать. Он же изначально был именно снайпером!