Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар- : -ЦСКА
Хоккей  ЦСКА- : -Динамо Москва
Футбол  Дерби Каунти- : -Халл Сити
Хоккей  Северсталь- : -СКА
Футбол  Гамбург- : -РБ Лейпциг
Футбол  Метц- : -ПСЖ
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Борис Майоров: У Ковальчука изменилась психология

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал результативный старт форварда СКА Ильи Ковальчука в чемпионате КХЛ.

- Чувствуется, что у Ковальчука серьезно изменилась психология, - отмечает Борис Майоров. - Я помню, как он играл в своих первых сезонах, после перехода в СКА. Входит в зону, тут же тормозит и отдает шайбу партнеру на противоположный фланг. Забивал Илья тогда в основном в большинстве.

А сейчас то Ковальчук показывает огромный объем катания. И сам идет в обыгрыш, и партнеров всегда поддержит. Мастерства то у него всегда было вагон и маленькая тележка. Но вот пашет на площадке Илья сейчас гораздо больше. А в этом сезоне еще вспомнил и о своем умении забивать. Он же изначально был именно снайпером!

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Лучше всего продают хоккей в Санкт-Петербурге. Топ-10 клубов КХЛ по маркетингуЛучше всего продают хоккей в Санкт-Петербурге. Топ-10 клубов КХЛ по маркетингу«Советский спорт» уже разбирал российский и зарубежный опыт работы с хоккейными болельщиками.Сергей Орешкин: Говорил Сафронову, что не стремлюсь возглавить «Динамо»Главный тренер МХК «Динамо» (Санкт-Петербург) Сергей Орешкин рассказал о том, как стал главным тренером московского «Динамо».«Спартак» сам хотел играть со СКА чаще! КХЛ отвечает на упреки в адрес календаря«Спартак» сам хотел играть со СКА чаще! КХЛ отвечает на упреки в адрес календаряОбозреватель «Советского спорта» обсудил спорные моменты календаря КХЛ с одним из его составителей – статистиком Владимиром Жидковым.Павел Дацюк: «Я селфи не делаю. Категорически!» Веселое интервью капитана СКАПавел Дацюк: «Я селфи не делаю. Категорически!» Веселое интервью капитана СКАФорвард по прозвищу «Волшебник» Павел Дацюк дал интервью обозревателю «Советского спорта».КХЛ. Регулярный чемпионат. «Северсталь» – СКА, ЦСКА – «Динамо» М и другие матчиРезультаты матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.
MMA
На турнире UFC в Гданьске выступят три россиянина
Легкая атлетика
Мария Ласицкене: Я выступала, потому что не должна отвечать за ошибки других
Футбол
Фернандо: «Спартак» выиграет один из трех турниров, в которых участвует
Футбол
Фаустино Асприлья: В сборной Аргентины Месси играет со стадом ослов
все новости
Илья Ковальчук
Илья Ковальчуквсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости