Эмилиано Ригони: Судя по тренировкам, Манчини будет использовать меня на правом фланге

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони рассказал, на какой позиции хотел бы играть за новую команду.

- Роберто Манчини уже сказал, на какой позиции он вас видит?

- Нет, но, судя по тренировкам, которые я уже успел провести, он будет чаще использовать меня на правом фланге. В «Индепендьенте» я больше времени проводил именно там. Мне всегда нравилась эта позиция, и я готов продолжить там играть, - сказал Ригони в интервью официальному сайту «Зенита».

Напомним, 23 августа Эмилиано Ригони официально стал игроком «Зенита». Контракт с 24-летним аргентинцем заключен на четыре года.

Ригони выступал за «Индепендьенте», в составе которого провел 47 матчей и забил 13 голов, с 2016 года.