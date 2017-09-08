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Эмилиано Ригони: Судя по тренировкам, Манчини будет использовать меня на правом фланге

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони рассказал, на какой позиции хотел бы играть за новую команду.

- Роберто Манчини уже сказал, на какой позиции он вас видит?
- Нет, но, судя по тренировкам, которые я уже успел провести, он будет чаще использовать меня на правом фланге. В «Индепендьенте» я больше времени проводил именно там. Мне всегда нравилась эта позиция, и я готов продолжить там играть, - сказал Ригони в интервью официальному сайту «Зенита».

Напомним, 23 августа Эмилиано Ригони официально стал игроком «Зенита». Контракт с 24-летним аргентинцем заключен на четыре года.

Ригони выступал за «Индепендьенте», в составе которого провел 47 матчей и забил 13 голов, с 2016 года.

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