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ForZe подписала экс-состав Spartak Esports

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Бывшие игроки состава Spartak Esports по CS:GO присоединились к организации forZe.

«Мы с гордостью объявляем о подписании состава ex-Spartak'a в качестве основного ростера нашего киберспортивного клуба, который будет подвержен небольшим изменениям. Вместо Дмитрия «propleh» Сенигова в состав игроков войдет уже ранее игравший под нашим тэгом — Алмаз «Almazer» Ассадулин.

Среди участников команды присутствуют как молодые перспективные бойцы, так и закаленные временем игроки. Данный состав за время своего существования зарекомендовал себя стойкой индивидуально сильной и непредсказуемой для соперников командой. Мы со своей стороны приложим все силы и ресурсы, чтобы дать новую мотивацию для развития потенциала нашей команды», —говорится в анонсе организации.

7 сентября forZe подписала игроков, которые представляли организацию в 2000-х годах. Коллектив будет выступать под тегом forZe Legends.

Состав forZe: 

Анатолий «liTTle» Яшин 
Антон «kibaken» Колесников 
Дмитрий «facecrack» Алексеев 
Андрей «Jerry» Мехряков 
Алмаз «Almazer» Ассадулин 
Дмитрий «LemakaRovel» Макаров (тренер)
Максим «nirvana_sf» Залилов (менеджер) 

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