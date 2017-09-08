ForZe подписала экс-состав Spartak Esports

Бывшие игроки состава Spartak Esports по CS:GO присоединились к организации forZe.



«Мы с гордостью объявляем о подписании состава ex-Spartak'a в качестве основного ростера нашего киберспортивного клуба, который будет подвержен небольшим изменениям. Вместо Дмитрия «propleh» Сенигова в состав игроков войдет уже ранее игравший под нашим тэгом — Алмаз «Almazer» Ассадулин.



Среди участников команды присутствуют как молодые перспективные бойцы, так и закаленные временем игроки. Данный состав за время своего существования зарекомендовал себя стойкой индивидуально сильной и непредсказуемой для соперников командой. Мы со своей стороны приложим все силы и ресурсы, чтобы дать новую мотивацию для развития потенциала нашей команды», —говорится в анонсе организации.



7 сентября forZe подписала игроков, которые представляли организацию в 2000-х годах. Коллектив будет выступать под тегом forZe Legends.



Состав forZe:



Анатолий «liTTle» Яшин

Антон «kibaken» Колесников

Дмитрий «facecrack» Алексеев

Андрей «Jerry» Мехряков

Алмаз «Almazer» Ассадулин

Дмитрий «LemakaRovel» Макаров (тренер)

Максим «nirvana_sf» Залилов (менеджер)



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