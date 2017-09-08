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Рейес станет партнером Тевеса в «Шанхай Шеньхуа»

Источник:  Football EspanaКомментарии

Полузащитник Хосе Антонио Рейес перейдет в «Шанхай Шеньхуа» на правах свободного агента, сообщает Football Espana.

34-летний испанец провел минувший сезон в «Эспаньоле» и покинул клуб по истечении срока контракта.

Теперь Рейес будет играть под руководством бывшего игрока «Челси» Густаво Пойета, а его партнерами станут Карлос Тевес, Обафеми Мартинс, Фредди Гуарин и Демба Ба. После 22 туров высшей лиги Китая «Шанхай Шеньхуа» занимает 11-е место.

Добавим, что ранее Рейес выступал за «Севилью», «Арсенал», «Реал», Атлетико» и «Бенфику».

Он является пятикратным победителем Лиги Европы (2010, 2012, 2014, 2015, 2016). В составе «Арсенала» Рейес выиграл премьер-лигу (2004), а вместе с «Реалом» – примеру (2007).

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