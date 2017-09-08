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Эмилиано Ригони: «Зенит» приложит все силы, чтобы выиграть все три турнира

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони обозначил цели своей команды на сезон.

«Личная цель – это как можно скорее адаптироваться, начать играть и стать важной частью команды.

Ну а цель, которая стоит перед всем «Зенитом», очевидна. Мы должны приложить все силы, чтобы выиграть три турнира и добиться того, чего ждут от нас болельщики», - цитирует Ригони официальный сайт «Зенита».

Напомним, 23 августа Эмилиано Ригони официально стал игроком «Зенита». Контракт с 24-летним аргентинцем заключен на четыре года.

Ригони выступал за «Индепендьенте», в составе которого провел 47 матчей и забил 13 голов, с 2016 года.

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