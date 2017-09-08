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Евгения Медведева: У меня даже не могло возникнуть мысли уйти к другому тренеру

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о подготовке к сезону и призналась, что у нее никогда не возникало желания сменить тренера. С восьми лет фигуристка тренируется в группе Этери Тутберидзе.

– Месяца три назад мы уже начали серьезно готовиться, – приводит слова Медведевой официальный сайт «Матч ТВ». – Сейчас программы вкатанные, готовимся к контрольным прокатам в Сочи, в начале сентября.

– Программы на этот сезон ставил Илья Авербух, как и в предыдущем. Решили не рисковать сменой хореографа?
– У нас уже слаженная команда, поэтому мы не видели смысла менять хореографа. Мы нормально полноценно работаем.

– По ходу карьеры случались кризисы, когда хотелось уйти к другому тренеру, сменить хореографа, может, вообще – податься в парное?
– Нет, вот в парное точно не хотелось! Я же вообще не такой человек, чтобы сесть и сказать: «Хочу вот так!» У меня даже не могло возникнуть мысли уйти к другому тренеру, сменить хореографа и тому подобное. У нас уже несколько лет существует рабочая команда, где есть тренеры, хореографы, хореограф-постановщик, портниха. Разрушать эту команду никто даже и не подумает.

Добавим, что в нынешнем сезоне Медведева выступит на этапах Гран-при в России (20-22 октября) и Японии (10-12 ноября).

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