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Фернандо: Для меня исполнение штрафных – очень личный момент, даже интимный

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Полузащитник «Спартака» Фернандо рассказал о том, как отрабатывает удары со штрафных.

– Постоянно отрабатываю штрафные, – приводит слова Фернандо официальный сайт «Спартака». – Остаюсь для этого после тренировок. Понимаете, важно поставить удар, чтобы в нужный момент в игре чувствовать себя уверенно. То есть ты должен знать, что подойдешь к мячу, правильно поставишь ногу и пробьешь в цель. Мне удар поставили еще в Бразилии. На тренировках помогали старшие партнеры по команде, чей козырь – исполнение стандартов; они часто подсказывали. К слову, мне вообще всегда нравилось следить за игрой футболистов, которые классно исполняют штрафные. Больше всего впечатлял Рональдиньо. С него брал пример.

– На тренировках вы можете, например, забить пять из пяти штрафных. Сколько раз нужно перекреститься, чтобы мяч каждый раз залетал в ворота? Какие браслеты на руках носить?
– (Улыбается.) Нет, что вы. Дело совсем не в этом. Да и вообще я человек не суеверный. Главное – полная концентрация. Для меня исполнение штрафных – очень личный момент. Я бы даже сказал, интимный. Этот удар отличается от всех других.

Напомним, за карьеру в «Спартаке» Фернандо забил два гола прямым ударом со штрафного. Оба – в ворота «Краснодара».

В субботу в матче девятого тура премьер-лиги «Спартак» сыграет с «Рубином» на «Открытие Арене». Начало матча – 19:00 (мск).

Матч

Спартак - Рубин

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

09 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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