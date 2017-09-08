Фернандо: Для меня исполнение штрафных – очень личный момент, даже интимный

Полузащитник «Спартака» Фернандо рассказал о том, как отрабатывает удары со штрафных.

– Постоянно отрабатываю штрафные, – приводит слова Фернандо официальный сайт «Спартака». – Остаюсь для этого после тренировок. Понимаете, важно поставить удар, чтобы в нужный момент в игре чувствовать себя уверенно. То есть ты должен знать, что подойдешь к мячу, правильно поставишь ногу и пробьешь в цель. Мне удар поставили еще в Бразилии. На тренировках помогали старшие партнеры по команде, чей козырь – исполнение стандартов; они часто подсказывали. К слову, мне вообще всегда нравилось следить за игрой футболистов, которые классно исполняют штрафные. Больше всего впечатлял Рональдиньо. С него брал пример.

– На тренировках вы можете, например, забить пять из пяти штрафных. Сколько раз нужно перекреститься, чтобы мяч каждый раз залетал в ворота? Какие браслеты на руках носить?

– (Улыбается.) Нет, что вы. Дело совсем не в этом. Да и вообще я человек не суеверный. Главное – полная концентрация. Для меня исполнение штрафных – очень личный момент. Я бы даже сказал, интимный. Этот удар отличается от всех других.

Напомним, за карьеру в «Спартаке» Фернандо забил два гола прямым ударом со штрафного. Оба – в ворота «Краснодара».

В субботу в матче девятого тура премьер-лиги «Спартак» сыграет с «Рубином» на «Открытие Арене». Начало матча – 19:00 (мск).