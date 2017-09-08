Главный тренер сборной России по боксу: Команда будет работать с психологом

Главный тренер сборной России по боксу Эдуард Кравцов заявил, что национальная команда начнет заниматься с психологом.

«Мы будем работать с наукой, это обязательно необходимо. Я бы попросил психолога, чтобы он работал с нашей командой», - цитирует Кравцова ТАСС.

Напомним, под руководством Кравцова на прошедшем чемпионате мира в Гамбурге сборная России завоевала одну серебряную и одну бронзовую медали.